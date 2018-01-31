31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القضاء المصري يغرّم ناصر الخليفي رئيس قناة بي إن سبورت 400 مليون جنيه

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بتغريم رئيس شركة بي إن سبورت ناصر الخليفي 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) لمخالفته «قانون حماية المنافسة» المصري، بحسب بيان أصدره جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان جهاز حماية المستهلك أقام دعوى في أوائل 2017 ضد الشركة القطرية، وأفاد أنه قرر إقامة الدعوى ضد رئيس شركة «بي ان سبورت»، الذي يملك نادي باريس سان جيرمان، لأن شركته تخالف القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة بسبب «قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى».

وأوضح الجهاز أن هذا الربط بين بيع البطولات «حمل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المنافسة».

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