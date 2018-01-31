31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“القوات البحرية” تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج المساعدة الفنية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات –

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن شغور عدة وظائف على برنامج المساندة الفنية، داعيةً المواطنين الراغبين في شغلها للتقدم عليها.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة متاحة في كل من الرياض وجدة والدمام والجبيل وجازان، مشيرةً إلى أن التقدم عليها يكون عبر الموقع الإلكتروني للقوات البحرية (WWW.RSNF.GOV.SA).

وأفادت بأن الموقع الإلكتروني سيبدأ في استقبال المتقدمين اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى تاريخ 28 جمادى الأولى 1439هـ، لافتةً إلى أن شروط التقديم وتفاصيل الوظائف ستكون متاحة على الموقع.

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