أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الكويت والبحرين توضحان حقيقة منع السيارات السعودية من المغادرة حال ارتكاب مخالفات مرورية
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