31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الكويت والبحرين توضحان حقيقة منع السيارات السعودية من المغادرة حال ارتكاب مخالفات مرورية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد مسؤولون كويتيون وبحرينيون أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية، عن منع السيارات السعودية من مغادرة هذين البلدين قبل سداد المخالفات المسجلة عليها “شائعة”.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء منصور محمود، إن قرار منع المغادرة الذي اتخذته مؤخراً لا يشمل السعوديين، بل ينطبق على مخالفي نظامي العمل والإقامة في الكويت وليس مخالفي أنظمة المرور.

وأضاف محمود أن ما يتداول في هذا الشأن هو “شائعة” وربط غير صحيح لقرارات تخص أنظمة الإقامة بأمور أخرى تتعلق بالمخالفات المرورية.

بدوره أكد مسؤول أمني بحريني أن قرار منع دخول أو خروج مرتكبي المخالفات المرورية من البلاد لن يطبق في الوقت الحالي، موضحاً أنه سيكون هناك نظام جديد في المستقبل سيعمل على إشعار المخالف بمخالفته المرورية عبر رسائل هاتفية فقط، حسب صحيفة “الحياة”.

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