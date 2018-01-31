31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة.. الدوريات الأمنية تضبط شابا وفتاة مخمورَيْن وفي خلوة غير شرعية داخل سيارة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة شاب سعودي وفتاة من جنسية عربية؛ في حالة خلوة غير شرعية، وفي حالة غير طبيعية.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا بقيام سائق بقَطْع إشارة بحي الجامعة، وكان برفقته فتاة من جنسية عربية، وعند انتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة، ومتابعة البلاغ، تم استيقاف السائق، وهو شاب سعودي، بعد التأكد من هويته، وبرفقته الفتاة، وبعد استجوابهما تكشف للجهات الأمنية أن الشخصَيْن في حالة غير طبيعية، وتنبعث منهما رائحة المسكر، وفي خلوه غير شرعية.

وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على الشخصَيْن، وإعداد محضر بكامل الواقعة، ثم أُحيلا لمركز شرطة الجامعة لإكمال اللازم، وعرضهما على النيابة العامة بحكم الاختصاص، حسب “سبق”.

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