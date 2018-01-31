31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خدعة اردوغان وتهافت الخليجيين على العقارات التركية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

حقائق تنكشف يوماً بعد يوم للعالم عن خبث الأتراك العجم تجاه العرب المسلمين فاتَّضح للناس حقيقة مسلسل العثمانيين الإجرامي مع العرب بعدما استعمرتهم سنوات وأنها لم تقدِّم شيئًا للإسلام والمسلمين ولم تضِف للتاريخ سوى التجويع والفوضى والقتل واستهلاك العرب كأداة لحروبهم ، قد يظن حفيد فخر الدين باشا “أوردغان ”  الذي ظهر مؤخرًا بحشر أنفه في العالم العربي ، يشاهد نفسه نمرًا تركيًّا وفي حقيقة الأمر هو قطٌّ تركيٌّ عندما قاد الحرب على أول دولة عربية سوريا بقصف مدوٍ في سوريا لم يكن خبرًا جديدًا حين أعلن استنهاض نصف جيوشه المستعمرة في قطر فكانت حروبًا قادها بأسماء  جماعة مستعارةٍ “داعش وأخواتها ” وكلاهما يبحثان عن الخلافة معتقدين خلافة المسلمين وقيادة الخلافة ورثًا من أجداده ويبدو له أن الوقت قد حان لاسترداد هذا الورث .!

أوردغان العجمِ استطاع أن يروج لنفسه عند بعض من يحكمون الناس في أمور دينهم بعضاً من دعاة الخليج والسعوديين انخدعوا في هذا المسخ الذي يدعي أنه ملتزم بالإسلام فأخذوا يتبركون بأعمال بشرية لمنع وصول المتظاهرين من كل الخيرية المبطنة بالنفاق، فبجل المنخدعون منا تركيا وسياسة تركيا ورئيس تركيا أو أوهمونا الدعاة الحمقاء بأن الإسلام  الجديد ظهر على يده وحتى جماعة الإخوان الإرهابية تشعر المسلمين أن عاصمة الإسلام  في قلب تركيا ، ومن جانب مظلم لم يفهمه البعض كثرة التروج على عقارات تركيا للخليج خاصة قبل العرب بعبارات رنانة وبارعة التسويق “امتلك المسكن بأقل الأسعار  ” وما هي إلا خدعة من القط التركي الذي يحاول أن يعيد العرب إلى العثمانيين بكل مكر وحيلة ، لم يكتفِ بذلك فقط بل استغل دعاة الفتن والضلال في جعلهم أداة ترويجٍ لجذب الخليجيين والعرب من خلالهم، وما يثيرنا حيرة أن هؤلاء الدعاة يغتالون من أفكارنا العلمانية ويحاربونها ويبجلون علمانية تركيا وماهي إلا تناقضات جعلتنا نتعجب منها فولاية رجال الدين المزيفين المتشددين سقطت وتَحرّر الفكر العربي حين اشتمّ مؤامرة الأتراك العجم مع الإخوان المسلمين .

رجب لم يكن طيب النية، فعلى ألسنة الصحف الإسرائيلية اعتراف الباحث التركي على أوردغان أصله يهودي ويعود من يهود ومن ورائه نواة من اتباعة ، أوردغان يهودي متخفي في تركيا ويوهم المسلمين المنخدعين به أنه مصلح للدول العربية المسلمة وفي بطانته هدم لهوية الإسلام والعرب وربما آثار المسلمين.

وقوف جيوش اوردغان اليوم في مساندة حكومة قطر الظالم لشعبه والعرب واشقاءه الخليجيين، ليس دعماً إلا في مخططاتهم التي تجري لمصلحة واحدة تفكيك الحكومات العربية وإضعاف الدول فوجودهم اليوم في أراضي قطر تحليل من نوع آخر استعمار في حالة انقلاب الحكم المتوقع في أي لحظة فهو مولود في هذا الفرع من أسرة آل ثاني و لم يكتفِ العجم الأتراك بتوريد حليب الحمير للنظام الإرهابي وتوزيعه على  القطريين بل استورد لحوم الحمير المقنن في الإسلام أكلها وقام بتوزيعها على المطاعم .

هل يواصل ” المفك ” أحمد بن راشد بن سعيد الذي يتخذ من تركيا مسكنًا له ويكف عن  تبجيل أوردغان اليهودي بعدما انكشفت أمامه كل هذه الحقائق ؟!

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