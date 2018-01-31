31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عسير.. تفحم شقيقتين وإصابة سائق جراء اصطدام مركبتهم بعمود إنارة واحتراقها

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقيت شقيقتان مصرعهما صباح أمس الثلاثاء إثر اصطدام مركبة من نوع “كورولا” كانت تقلهما بعمود إنارة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك في مدخل مركز السعيدة بمنطقة عسير، فيما أصيب قائد السيارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بعسير، محمد الشهري، وفقاً لـ”سبق”، أن فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بعسير باشرت عند الساعة 6:47 صباحاً بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري، باصطدام مركبة من نوع كورولا بعمود إنارة عند مدخل مركز السعيد، واشتعال النيران في المركبة، ووجود شخصين بداخلها.

وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن إصابة السائق، الذي نُقل بواسطة الأهالي للمستشفى قبل وصول الإسعاف، واتضح وجود جثتين متفحمتين في السيارة المشتعلة، وبعد مباشرة الدفاع المدني للحريق وإخراج الجثتين اتضح أنهما متفحمتان، وأنهما لشقيقتين؛ إحداهما بعمر 25 عاماً والثانية بعمر 28 عاماً، وجرى نقلهما إلى مستشفى القنفذة.

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