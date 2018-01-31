فيديو | كيف تفاعل رئيس النصر مع الجماهير بعد الخسارة من التعاون.. وكيف فسرها البعض

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو من البث المباشر لمباراة النصر والتعاون تفاعل رئيس نادي النصر سلمان المالك مع جماهير الفريق الغاضبة في مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وظهر المالك وهو يمر بمدرجات الجماهير النصراوية ويرسل إشارات لهم، فسرها البضع أنها موجهة للاعبين والمتسببين في الخسارة، وكأنه يطالب الجماهير بالصبر إلى حين يتخذ ردة فعل تجاه ما حدث، و”أن يمسحوا الخسارة في وجهه” كما فسرها البعض.
وكان التعاون قد حقق فوزا مهما على النصر، بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ليرتفع رصيد التعاون إلى 24 نقطة المركز السابع، ويتجمد رصيد النصر على 27 نقطة في المركز الرابع.
لقطه سلمان المالك بعد نهايه المباراه#النصر_التعاون pic.twitter.com/gBmxaNAfom
— قناه عين النصر ٢ (@1750oo) January 30, 2018