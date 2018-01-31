فيديو | مقطع متداول.. سطو مسلح على محطة وقود في تبوك

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر لحظة تعرض محطة وقود لسطو مسلح من قبل شخصين ملثمين، قال متداولوه إنها في حي المروج بتبوك.
وأظهر الفيديو المُلتقط بواسطة كاميرا مراقبة، شخصين ملثمين يقتربان من عامل بالمحطة أثناء جلوسه بجوار مضخة وقود، قبل أن يقوما بإشهار أسلحة بيضاء في وجهه؛ لإجباره على إعطائهما النقود ومن ثم يلوذان بالفرار.
وبيّن الفيديو عامل المحطة وهو يضطر لإعطائهما النقود خوفاً من تعرضه لأذى، قبل أن تدخل سيارة المحطة ويراقب قائدها ما يجري دون أي محاولة للتدخل.