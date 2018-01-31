فيديو وصور | سماء المملكة تشهد خسوفا جزئيا للقمر في بعض المناطق

(أنحاء) – متابعات :-
شهدت سماء المملكة، اليوم الأربعاء، أول ظاهرة خسوف جزئي للقمر خلال عام 2018م، وذلك بالتزامن مع ظاهرة وجود القمر على مسافة قريبة جدًا من الأرض.
وظهر القمر أكبر من حجمه المعتاد أمام عيني المشاهد، بشكل يُعرف عند العامة بـ(القمر العملاق)، ويدخل حينها القمر في ظلام تام بعد أن يقع خلف ظل الأرض مع موعد اكتمال بدر شهر جمادى الأولى الجاري.
وشملت ظاهرة الخسوف عدة مدن، من بينها الرياض والدمام وبريدة وعرعر وحائل وسكاكا ونجران وأبها وجازان والباحة، متفاوتة في توقيت امتداد الخسوف الذي لن يتجاوز ساعة كاملة، في حين سيبقى القمر متأثرًا بمنطقة شبه ظل الأرض، التي يشاهدها جميع سكان المملكة بعد نهاية الخسوف الجزئي حتى ينتهي الساعة 7:08 م بتوقيت المملكة.
فيديو | كاميرا #الإخبارية ترصد #خسوف_القمر الجزئي شرق #المملكة. #عاجل pic.twitter.com/7T4LCl0Dii
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2018