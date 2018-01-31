31 يناير 2018 مـ / موافق 14 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش “الإسكان” و”التحول الرقمي” و”أداء الأجهزة الحكومية”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم (الثلاثاء)، أثناء انعقاده في قصر اليمامة بالرياض، عددا من الموضوعات التنموية والاقتصادية.

واطّلع المجلس على تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية المتعلق بقياس وتحليل أداء الأجهزة العامة خلال الربع الرابع للعام المالي المنصرم.

كما ناقش استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة لتسريع التحول الرقمي في المجتمع والاقتصاد الوطني.

واستعرض المجلس كذلك استراتيجية برنامج الإسكان وخطته التنفيذية ومبادراته، بالإضافة إلى استعراض تحليلات لوضعه الراهن والتحديات التي تواجهه.

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