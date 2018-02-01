1 فبراير 2018 مـ / موافق 15 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إذا ما فيها (كلافه) (شوية) نظافة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

اعتقدتُ للوهلةِ الأولى أن التي تمشي أمامي حاوية قمامة (أجلّكم الله) وليست سيارة عاديّة, وسبب ذلك كمية العلب والأكياس التي تُرمى من نوافذها, وكأن من يرمونها في تحدي ( مين فينا أوسخ من الثاني) والحقيقة بما أنني في لجنة التحكيم التي تشكّلت من أقرب ثلاثة سيارات خلفهم فقد أعلنت النتيجة بتعادلهم, وأنهم على مستوى واحد من القذارة وعدم المسؤولية, وأنهم جميعاً يستحقون الجائزة الكبرى وهي غسل عشرة سيارات, والعمل خمسين ساعة في مكب النفايات .

أتوقع أن الكثير منا شاهد الصورة التي يقف فيها عامل الاستراحة وسط أكوام  القُمامة التي لم أتخيل أن صورة واحدة قادرة على جمعها, مما يجعلك تشك للحظات أن المكان مرمى للنفايات وليست استراحة للأفراح والمناسبات, وكان حظ هذا العامل العاثر أنه أجّرها على أناس أقل ما يقال عنهم  أنهم غير مسؤولين ولا متحضرين ولم يفهموا جماليات الدين, وقسّ على ذلك ما يحدث في الشوارع والشواطئ والحدائق, من رمي القاذورات وسوءِ استخدامٍ للمرافق, وكأنهم يعانون من مرضٍ واختلال, أو أنهم يكرهون رؤية النظافةِ والجمال.  

أعتقد أن من أهم أسباب عدم النظافة هي اللامبالاة, لدرجة أني رأيت أحد الصغار يشرب من علبة عصير ولما فرغ منها رماها عن شماله على الطريق مع أن صندوق القمامة على يمينه لا أدري ما هو مُبرّره, لعلّه يكون أشّول أو أحّول, والاتكالية والكسل بالتأكيد هي من الأسباب, فمن تربى على أن يكون مخدوماً منذ نعومة أظفاره والتي لازالت ناعمة, حتى مع تجاوزه العشرين من عمره, فبالله عليكم كيف ستخشنُ أظفاره ويدهُ التي تحمِلها مُنعّمة مُترفه, لا تُعين ولا تعاون, وقد اعتادت الاستهتار والتهاون, في البيت خادمة تُنظّف وراءه, وفي الشارع عمالُ نظافة يجمعون مخلفاته.

وبعد ذكرنا بعض الأسباب دعونا نتحدث عن بعض الحلول, فالواجب أن يكون كُل شخصٍ عن تصرفاته مسؤول, ومن الحلول التي أستخدمها يكون معي دائماً في سيارتي أكياس لجمع النفايات ورميها في أقرب حاوية, وأيضاً منع بعض الأشياء التي تساهم في اتساخ الشوارع, مثلاً سنغافورة منعت الُلبان 14 عام وذلك لما يُكلّف الدولة من أموال لتنظيف الشوارع منه, وحتى عندما سمحت ببيعه كان يُباع من خلال الصيدليات فقط وذلك لأسباب طبيّة, تُعجبني عبارة لو طبّقها الجميع كانت مُدننا أنظف المدن, تقول: ( اترك المكان كما تحب أن تجده ).  

الإسلام دين الطهارة والنظافة فكما اهتم بطهارة المسلم الداخلية بالتوحيد والإيمان, والتحلّي بالأخلاق والإحسان, أيضاً اهتم بنظافته الخارجية في الجسد والملبس والبيت والطريق, حتى أننا نجد كتب الفقه تبتدئ دائماً بباب الطهارة, لأنه لا صلاة بدون وضوء, ومن السنن المُتعلقة بالنظافة استخدام السواك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (السِّواكُ مَطهَرةٌ للفمِّ ، مَرضاةٌ للرَّبِّ) (صحيح الترغيب) , ومن السنن أيضاً غُسل يوم الجمعة, ويُكره أن تترك الأظفار، وكذلك الإبط والعانة والشارب أكثر من أربعين يومًا؛ فعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ:  (وُقِّتَ لنا في قصِّ الشاربِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتفِ الإبطِ، وحلقِ العانةِ، أن لا نتركَ أكثرَ من أربعينَ ليلةً) (رواه مسلم).

ما أجمل دين الإسلام يجعل من إماطة الأذى عن الطريق شُعبةً من شُعب الإيمان, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الإِيمانُ بِضعٌ وسَبعونَ شُعبةً ، فأَفْضَلُها قَولُ : لا إِلهَ إلا اللهُ ، وأدْناها إِماطَةُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ). (صحيح الجامع)  وفي حديثٍ آخر جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام صدقةً, فقال: (إماطةُ الأذى عن الطريقِ صدقةٌ) (صحيح الجامع) , فهذا جزاء من يميط الأذى عن الطريق, فما بالك بمن يلقي الأذى في طريق المسلمين, فيضرُ الذاهبين والعائدين, بالتأكيد أنه ليس بمعذور ولا مأجور.

ليست دعوة للمثالية, وليس ادعاء للكمال, ولكنه نداء استغاثة للتوقف عن الكسل واللامبالاة والاهمال, عجيبٌ أمره ينتقد اتساخ الحدائق والشوارع, وفعله فيها ماضٍ ومضارع, رمى ويرمي, وبالتأكيد في المستقبل سيرمي, لكن دورنا أن نسعى ونبذل الأسباب, فليست كُلُ واحةِ سراب, ولو ما فيها (كلافه) (شوية) نظافة.

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