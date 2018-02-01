الأمير سلطان بن سلمان في كتابه “الخيال الممكن”: جمعية الأطفال المعوقين باتت المرجع الأول للعمل الخيري في بلادنا.. وأسلوب إدارتها أنموذجاً يحتذي به في العمل الإنساني

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
وصف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، جمعية الأطفال المعوقين بالنسبة له بأنها ” تجربة إنسانية وإدارية وتعليمية رائدة “
وأوضح سموه في كتابه ” الخيال الممكن ” الذي دشنه مؤخراً أن تجربته في الجمعية عززت ثقافة العمل الخيري لديه قائلاً ” لقد بدأت هذه التجربة عندما طلب مني والدي أن أرشح اسمي لرئاسة الجمعية عام 1408هـ ( 1988م ) ، حيث انت آنذاك تمر بمرحلة انتقالية صعبة ، ولذلك عملت مع الكثيرين على إعادة بناء هذه الجمعية التي توسعت وأصبح لديها 13 مركزاً في مختلف مناطق المملكة ، بعد أن كانت تعاني عجزاً مالياً مزمناً طالما حال بينها وبين تطلعاتها في تقديم خدماتها لكافة المحتاجين لها ، قبل أن نعيد هيكلتها ، ونستقطب لها أفضل الكفاءات ، حيث تضاعف عدد الشركاء والداعمين لها ولله الحمد عشرات المرات ،”.
وذكر سموه أن ” الجمعية انتقلت الى عصر جديد في أدائها، الى انها باتت تعد المرجع الأول للعمل الخيري في بلادنا، وصار أسلوب إدارتها أنموذجاً يحتذي في العمل الإنساني، وقد شهد لها بذلك حتى من قبل المدققين الخارجيين الذين يتم تعيينهم من قبل الدولة لمراجعة حساباتها بأنها من أفضل الجمعيات إدارة ، وكفاءة ، وأكثرها شفافية “
وأضاف سمو الأمير سلطان بن سلمان ” إن مبدأ الشفافية الذي تبنيناه في عملنا في الجمعية، قد انتقل معي أيضاً الى كل المؤسسات التي أعمل فيها، ومنها الهيئة أيضاً، فالكل يعمل بنفس النمط، والوتيرة والشفافية وبالقيم نفسها”.
من جهته قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين تعليقاً على كتاب ” الخيال الممكن ” الذي أصدره الأمير ويلخص فيه تجربته الحياتية والمهنية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – قال ” من خلال معايشة لصيقة امتدت لأكثر من 30 عاماً لسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ، أجزم أن الطموح المنضبط والرؤية المشفوعة بالقدرة كانتا دوماً نهجاً لعمل سموه “
وقال السويلم في رسالة بعث بها للأمير سلطان: “من ثم فقد كنت أحد الذين وثقوا منذ اللحظة الأولى أنكم أهل لتحدى رفع قواعد صناعة السياحة في بلادنا، وأن اختياركم لتلك المهمة الوطنية هو تأكيد على نفاذ بصيرة صاحب القرار، ومحطة في مسيرة رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معني.
وأضاف السويلم ” إن التجربة الثرية، والقيم، والمضامين العملية التي ترويها صفحات الكتاب تتجاوز آفاق السيرة الذاتية الى توثيق تاريخي مشرف لنموذج يحتذى في أداء مؤسساتنا الوطنية.
واختتم السويلم رسالته قائلاً: “ما لمسناه عن قرب في قيادتكم للتحول المجتمعي في التعاطي مع قضية الإعاقة ، يكاد يتطابق مع نجاحكم المتفرد في صياغة ثقافة وطنية إيجابية تجاه صناعة السياحة والتراث على كافة الصعد.