أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»جامعة الطائف تعطي الطالبات حرية التنقل والخروج من الحرم الجامعي دون موافقة ولي الأمر
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
خادم الحرمين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك...بتاريخ
الرياض – واس :- يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –
-
“الخارجية” تنشر صورة نادرة توثّق زيارة تاريخي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشرت وزارة الخارجية صورة نادرة توثّق زيارة تاريخية قام بها الملك سعود بن عبدالعزيز
-
“مرور القريات” يطيح بشخص مارس “التفحيط” أثناء...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت دوريات مرور القريات القبض على مفحط ، لممارسته التفحيط والإستعراض والقيادة بدون لوحات
-
“الترفيه” تعلن عن فعاليات هذا الأسبوع بمختلف ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، عن فعالياتها الجديدة خلال أول نهاية أسبوع من