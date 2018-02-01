1 فبراير 2018 مـ / موافق 15 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جديتنا و نجاحنا ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

يقولون ان اي امر يحتاج لجدية ومشقه حتى تستطيع تحقيق اهدافك

هل الامر يحتاج منا جديه ومشقه !!

هذا المعتقد زُرع في عقول الناس وسامح الله من زرع هذا !! فأي ثمر يريد ان يجنيه الا تيئيس البشر واحباطهم

هل المزارع المحب لمهنته يراها مشقه ؟

نعم هو جديٌّ جداً لكن بمحبه واهتمام وحبك للشي يعني قبولك لكل شي

التاجر يرى المزارع في جهد ومشقه بينما المزارع لو وضعته مكان التاجر سيمل من حياته المرفهه !!

ماذا لو احب كل انسان عمله الذي يقوم به ماذا لو اكتفى فقط بما لديه

هل في هذا مشكله ؟

أليس ذلك من صميم الايمان وراحة النفس وشكر الله عز وجل تحقيق الاهداف ليس شيئاً سهلاً بالتأكيد لكنه ايضاً ليس مشقةً وتعباً

هؤلاء الذين تراهم ناجحين وجدوا شغفهم والشغف هو العمل الذي تحبه العمل الذي انت شغوفٌ به وكلهم بدأ بحلم كان صعب المنال

تركيزك على هذا الشغف ليس فيه اي جهد او مشقه بل متعه ولذه ولو سهرت الليالي الطوال في عملٍ انت تحبه ستتذكر ذلك دائماً وستصفها بأحلى ليالي عمرك نجاحك لن ينقص من نجاح الآخرين شيئاً وعملك بما تحب لن ينقص من عمل الآخرين شيئاً فالحياة مليئة ومتسعه ولن تنتهي مفاجآتها اطلاقاً لانها عطايا الله للأنسان

وعطاء الله لا ينفذ ..

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