خادم الحرمين يرعى ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الصياهد – واس :-
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ــ اليوم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لهذا العام 1439 هـ / 2018 م وذلك في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية بمدينة الرياض.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد العزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الدكتور فهد بن عبد الله السماري وعدد من المسؤولين.
وفي ساق متصل استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني و الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني والشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني والشيخ خليفة بن مبارك آل ثاني والشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني ضيوف الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .