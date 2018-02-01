1 فبراير 2018 مـ / موافق 15 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة المدينة تحل لغز سرقة بطاقات إعادة الشحن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أنه بالإشارة إلى البلاغ الوارد لمركز شرطة العقيق من قبل إحدى شركات الخدمات الالكترونية عن سرقة بطاقات إعادة الشحن من أحد مكاتبها والتي تقدر قيمتها بحوالي ستمائة وثمانون ألف ريال.

ونظراً لاحترافية الجناة وعدم توفر دلائل عليهم، فقد وجه سعادة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني بتشكيل فريق بحثي على قدر عالي من الكفاءة من إدارة التحريات والبحث الجنائي لكشف غموض الجريمة.

ووفقاً للإجراءات المتخذة من زرع المصادر السرية في المواقع الي يحتمل تواجد الجناة بها لتصريف المسروقات وتتبع خيوط الواقعة ،  فقد تمكن الفريق من معرفة هوية الجناة ووضعهم تحت المراقبة ، وبعد تحديد موقعهم بأحد الطرق السريعة جرى التنسيق مع قوة أمن الطرق وإعداد كمين محكم لهم ، وبفضل الله تم القبض عليهم واتضح أنهما شخصين من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر أحدهما مخالف لنظام الإقامة والعمل .

جرى تسليمهما لمركز الشرطة، وبسماع أقوالهما اعترفا بقيامهما بالسرقة والدلالة على مكان المسروقات الذي اتضح تصريف جزء بسيط منها ، تم احالتهما لفرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

و شرطة منطقة المدينة المنورة ‏تهيب ‏بجميع أصحاب المحلات التجارية أن يكون لهم الدور الإيجابي في المحافظة على ممتلكاتهم ‏الثمينة ‏واستخدام وسائل الأمن من حراسة ووضع كاميرات المراقبة.

كما تؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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