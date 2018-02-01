1 فبراير 2018 مـ / موافق 15 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عدم التفقه في الدين من أسباب التطرّف

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

عندما تجد الأمة الإسلامية نفسها على مفترق الطرق ، وتجد أن مساراتها بدأت تنحسر في قوالب فكرية جامدة ، وآراء متصلة عصية على فهم الواقع وعدم قدرة على قراءة الأحداث قراءة صحيحة في مسار صحيح أو حتى خارج السياق التاريخي والإجتماعي الطبعي بمقولات استباقية مغلقة بمصطلحات تتسم منها روح التفرقة ، وتبرئة الذات وتجريم الآخرين ، وتسفيه الآراء المعتبرة في إشكالية أصبحت مؤمنة بنظرتها الإنطباعية السطحية ، يأتي هنا دور العلماء والمفكرين   والمثقفين بل والمصلحين لمراجعة الفكر ونقد الذات نقدا صحيحا علميا ،لايلغي الأخر بل يكمله ، لأنه من المؤسف ونقولها بصراحة : أن بعضا ساهم بقصد أو بدون قصد في محاولات الإسقاط والإستبعاد برسم صورة ضبابية لذواتنا من الداخل ،  وكأن الكون لايعرف سوانا .

فالإستبداد الفكري والذي ساد في ساحتنا الإسلامية ، ومشهدنا الثقافي والإجتماعي لفترة طويلة كان للأسف خداع ، والتي ساهمت في نمو ظاهرة التطرّف والإرهاب ، من خلال الخطاب التكفيري من غلو في القول وغلظة في التعامل ، وتعامي عن الحقائق ، ورمي الآخرين ، بل تجريمهم ومضايقة المصلحين ومحاربة المفكرين …

هذه الأمور وغيرها جعلنا نعيش حالة من الخنق بل والإختناقات مما أفقدنا النظر إلى الفكر المعتدل والوسطية في الرأي والإنصاف في القول والفعل .

ففاقدي الفقه وذلك بالجمع بين الرواية والدراية يخطئون كثيرا في فهم حقيقة الأسباب التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام ،  وتوجب عليه الحكم بالكفر، فتراهم يسارعون إلى الحكم على على المسلم بالكفر لمجرد المخالفة ..

فلا يجوز لأي إنسان الركض في هذا الميدان ، والتكفير بالأوهام والمظان دون تثبت ويقين وعلم متين ، وإلااختلط سيلها بالأبطح ، ولم يبق مسلم على وجه الأرض إلا القليل.

حفظ النصوص مع فهمها دليل على كمال نضج عقلية الداعية إلى دين الله ، والذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم خير من دعى إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن .

نورالدين محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس ونائب رئيس منتدى أئمة فرنسا

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