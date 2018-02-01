فيديو | أبيات شعر لولي عهد دبي في حب الملك سلمان والشعب السعودي.. ومغردون يتفاعلون

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يلقي أبيات شعر يمدح فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشعب المملكة.
وحاز المقطع على إعجاب النشطاء، الذين تداولوه على نطاق واسع، مشيدين بالعلاقات بين السعودية والإمارات التي تجاوزت مفهوم العلاقة بين دول الجوار، إذ يرتبط البلدان بعلاقة تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، حرصت عليها قيادة البلدين لتوثيقها باستمرار.
وأكد المغردون على متانة العلاقات السعودية الإماراتية، حيث أنها تشهد في الوقت لراهن توافق بجميع المستويات، بداية من الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية، وانتهاءً بدماء شهدائهما الذين دشّنوا لعلاقة تاريخية جديدة حين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن شرعية اليمن وأهله ونصرة للحق، وحرصاً على تماسكه ووحدته وإنقاذه، بما يرسخ للأمن القومي العربي، متفقين على أن الأزمات الأخيرة زادت من الروابط بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية.