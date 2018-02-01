“مرور القريات” يطيح بشخص مارس “التفحيط” أثناء “زفة عريس” في شارع عام

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت دوريات مرور القريات القبض على مفحط ، لممارسته التفحيط والإستعراض والقيادة بدون لوحات خلال مشاركته بـ”زفة عريس” في شارع عام.
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة مرور القريات الرائد متعب الثبيتي لـ “اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن ” أن المفحط عرّض حياته والآخرين للخطر ، ما دفع دوريات المرور إلى التعامل معه سريعًا ، حيث قامت بنشر العناصر السرية والتحري، ومن ثم القبض عليه في أقل من ربع ساعة وأكد “الثبيتي” أن إدارة مرور القريات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب هذا الفعل، وتأمل من الجميع التقيد بقواعد وأنظمة المرور، وجعل طُرقنا أكثر أمانًا لمستخدميها.