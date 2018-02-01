1 فبراير 2018 مـ / موافق 15 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مواطن يرفع بلاغاً على شركة طيران زادت عليه 5 هللات في “القيمة المضافة”.. و”الزكاة والدخل” تتفاعل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل مع بلاغ لمغرد على حسابها عبر “تويتر” ضد شركة طيران إثر احتسابها قيمة الضريبة المضافة على فاتورته بزيادة خمس هللات.

وغرّد مواطن على حساب الهيئة شاكيا بقوله إن إحدى شركات الطيران كان من المفترض أن تأخذ مبلغ ٦.٩٥ ريال كضريبة قيمة مضافة بنسبة ٥% من السعر الإجمالي، ولكن تم جبر الهللات لتصبح ٧ ريالات (كضريبة) بزيادة ٥ هللات، “بغير وجه حق” كما أفاد، مشيرا إلى أنهم لو حصلوا على 5 هللات من كل شخص ممكن أن يكسبوا منها أكثر من مليون ريال في السنة على أقل تقدير!

وجاء رد الهيئة سريعا على البلاغ المرفوع لها عبر حسابها الفرعي “العناية بالعملاء”، مؤكدة: “شكراً لكم لتعاونكم ، ونفيدكم بأن فرقة الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبطت الحالة”، ناشرة صورة لمراقب الهيئة وهو يباشر البلاغ.

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