أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»أبو ظبي والرياض.. ترابط شعبي وتحالف استراتيجي فريد
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
السعوديون والإماراتيون بصوت واحد: السعودية ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اجتاح وسم “#السعودية_والإمارات_بلد_واحد”، موقع “تويتر”، أكد من خلاله المغردون على علاقات الأخوة والترابط بين
-
مصدر بالعمل: السماح للمتقاعدات والأرامل باستق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف مصدر في وزارة العمل أن الوزارة سمحت للمتقاعدات والأرامل باستخراج تأشيرات لاستقدام السائقين
-
“الإسكان” تعتزم فرض 250 ريالاً رسوم سنوية على...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعتزم وزارة الإسكان فرض رسم سنوي على إيجار الوحدات السكنية، يدفعها المستثمرون والمُلّاك عند
-
الدفاع المدني يوجه بعض النصائح لتجنب خطر وسائ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة المختلفة في ظل