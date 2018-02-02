2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أدبي جدة يحتفي بإصدارات شعراء وشاعرات عبقر

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

يحتفي النادي الأدبي الثقافي بجدة الثلاثاء المقبل بالإصدارات الشعرية الأخيرة لكوكبة من شعراء وشاعرات منتدى عبقر الشعري في حفل توقيع إصداراتهم الأدبية ضمن أمسية دعا إليها النادي بمشاركة كل من الدكتور يوسف العارف ، الدكتور  يحيى الزبيدي ، لطيفة قارئ ، خديجة إبراهيم ، علي الشهري ، سيف المرواني ، ماجد سفران ، الصهيب العاصمي ، مرام ملك وأحلام الكثيري، فيما يدير الأمسية الشاعر والاعلامي عامر الجفالي.

أوضح ذلك رئيس  منتدى عبقر الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف ، مؤكدا سعي النادي لمواصلة دعم الحركة الثقافية وإثرائها عبر فعالياته.

وأشار الشريف إلى أن الاحتفاء بنتاج أعضاء المنتدى الأدبي يعد تتويجا لإبداع المشاركين الذين واكبوا المنتدى منذ انطلاقته وكانوا على قدر من الفاعلية والحضور الإبداعي المميز .

وختم الشريف بشكره لمجلس إدارة النادي وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن عويقل  السلمي مثمنا دوره الداعم لفعاليات المنتدى وأنشطته الثقافية وفتح أبواب النادي لاحتضان المواهب الأدبية خاصة الشباب منهم.

وسوف تقام الأمسية  مساء الثلاثاء 20 / 5  بمقر النادي بحي الشاطئ بجدة .

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