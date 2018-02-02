2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أنور قرقاش يجلد إعلام الافتراءات.. ويؤكد: الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن “الإعلام العربي المسؤول لا يُشوِّه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل”.

وأشار إلى أنه “من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها”. 

وتابع: “معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدّي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيًا”.

وأضاف: “كما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالب، فنحن أيضًا مطالبون بالمبادرة سياسيًا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته”.

وقال: “سرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله أن موقف الإمارات في اليمن نبيل وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها”.

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