2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم” توافق على الاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير بقطاعات الوزارة.. ولكن وفق شروط

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وافق نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي على آلية الاستفادة من ‫شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة المحتاجة لخدماتهم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إن اللجنة المشكّلة بهذا الخصوص اشترطت للاستفادة من ‫شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير أن تكون خدمتهم في التعليم 12 سنة فأكثر، منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي.

وأضاف العصيمي أن اللجنة ترى أن تعادل درجة الدكتوراه أربعة أعوام خدمة في الإشراف بإدارات التعليم وتعادل درجة الماجستير خدمة في الإشراف بعامين.

وتضمنت الآلية أن تطبَّق هذه القاعدة على الحاصلين على درجة الدكتوراه المعتمدة من الجامعات السعودية أو الإبتعاث، ويحق لإدارات العموم والأمانات والمراكز بجهاز الوزارة أن تطلب من اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية أن تستثنيها من هذه القاعدة إذا كانت لا تتناسب وضوابط التكليف لديها.

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