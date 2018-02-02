أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التعليم” توافق على الاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير بقطاعات الوزارة.. ولكن وفق شروط
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