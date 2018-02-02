2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السعوديون والإماراتيون بصوت واحد: السعودية الإمارات بلد واحد

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اجتاح وسم “#السعودية_والإمارات_بلد_واحد”، موقع “تويتر”، أكد من خلاله المغردون على علاقات الأخوة والترابط بين السعودية والإمارات شعبا وحكومة، ومؤكدين على أن المصير واحد مثمنين دور القيادات بالبلدين في توطيد العلاقات التي تمتد من جذور التاريخ.

 وقد وصل الهاشتاق للترند العالمي، ويحتل الترند العربي والخليجي والمحلي، ما يعزز حجم العلاقة القوية بين البلدين الذي يحاول “تنظيم الحمدين” عبر “خلايا عزمي” التشكيك فيه وكان رد البلدين حكومة وشعباً خير دليل على التلاحم والأخوة.

مع شاهد على الإخوة التي تجمع المملكة والإمارات، مؤكدين أنه لا حاقد يستطيع الدخول بينهما أو مثير فتنة يقدر على ضرب العلاقة التي تربط مصيرهما سويًّا.

وكشفت الأحداث التي تمر بها المنطقة والتحديات الراهنة صلابة العلاقة بين البلدين، فلا شيء أكبر من الظروف الحالية لتبين الشقيق من العدو، ليقفا سويًّا في وجه التحديات، ويرسما مستقبل المنطقة قاطعين في الوقت نفسه أذرع الإرهاب والتآمر.

وتسببت العلاقة الأخوية بين البلدين في تخوف الدول الراعية للإرهاب في المنطقة، لتسعى في محاولات فاشلة أن تبث السموم في هذه العلاقة عبر شائعات مغرضة، ولكن كان الفشل حليفهم.

وجذور العلاقات بين البلدين الشقيقين ممتدة إلى أعماق التاريخ، ترويها محبة وحرص من البلدين في دفع العلاقات أكثر إلى الأمام، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.

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