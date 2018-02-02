فيديو | الشاعر القطري محمد بن فطيس المري يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

(أنحاء) – متابعات :-
ألقى الشاعر القطري محمد بن فطيس المري قصيدة بعنوان “سلمان رمز القيادة” أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وملك البحرين ووليي عهد الكويت ودبي، خلال الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
ولاقت قصيدة بن فطيس إعجاب الحضور في حفل ختام المهرجان، والتي بدأها بأبيات حماسية ورسائل تستعرض دور خادم الحرمين الشريفين في قيادته للمنطقة، ودور المملكة الرائد في التصدي للتهديدات التي تواجهها المنطقة، وسط تفاعل الحضور مع كلماتها الحماسية.
وكان خادم الحرمين قد رعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث شهد الحفل إلقاء عدة قصائد وطنية وكلمات ترحيبية٬ تبع ذلك مسيرة عرض الإبل الفائزة٬ وكذلك عروض متعددة تجسد مظاهر التراث الوطني وعمقه في وسط شبه الجزيرة العربية.
قصيدة الشاعر محمد بن فطيس المري في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل pic.twitter.com/ITlczwgTSv
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) February 1, 2018