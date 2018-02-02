2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | خادم الحرمين يتفاعل مع العرضة السعودية في ختام مهرجان الإبل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أداء العرضة السعودية، خلال رعايته للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

أظهرت ذلك لقطات من البث المباشر للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا العام 1439هـ / 2018م في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء، الذي حضره عدد من المسؤولين الخليجيين.

وكان خادم الحرمين قد رعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث شهد الحفل إلقاء عدة قصائد وطنية وكلمات ترحيبية٬ تبع ذلك مسيرة عرض الإبل الفائزة٬ وكذلك عروض متعددة تجسد مظاهر التراث الوطني وعمقه في وسط شبه الجزيرة العربية.

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