2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قريبًا.. تسجيل مخالفة مرورية على “عدم وجود وثيقة تأمين” بشكل آلي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور اتفقتا على تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين بشكل آلي، من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن، أنه في حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقاً بأنظمة المرور على المركبة وقت ارتكاب المخالفة، يقوم نظام المرور آلياً بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت عنوان “عدم وجود وثيقة تأمين”.

وبيّنت أن مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين يترتب عليها غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150 ريالاً، متوقعة أن يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بضبط مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين بشكل آلي قريباً.

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