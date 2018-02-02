مات سراج عمر .. عظم الله أجر الوطن!

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مراجعات على الدكتور يوسف زيدان (4) .. حول ما ...بتاريخ
أواصل مراجعاتي على الدكتور يوسف زيدان حول ما تحدّث فيه في برنامج ممكن الحلقة المذاعة في 3/12 /
-
عدم التفقه في الدين من أسباب التطرّف...بتاريخ
عندما تجد الأمة الإسلامية نفسها على مفترق الطرق ، وتجد أن مساراتها بدأت تنحسر في قوالب فكرية جامدة
-
إذا ما فيها (كلافه) (شوية) نظافة...بتاريخ
اعتقدتُ للوهلةِ الأولى أن التي تمشي أمامي حاوية قمامة (أجلّكم الله) وليست سيارة عاديّة, وسبب ذلك كمية العلب
-
أفكار الملك سلمان منهج راسخ ورؤى تستشرف المست...بتاريخ
ثوابت العقيدة، والرؤية السديدة للحاضر والمستقبل، ونضوج التجربة عبر السنين، والإدارة الواعية لحاكم رفيع المقام طيّب الذكر.. هي