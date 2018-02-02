2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد بن زايد.. الصديق الوفي للملكة الذي يسير على خطى والده في دعم القضايا العربية والأمن العربي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دائما ما يبرهن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد الإمارات، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواقفه وتصريحاته على حب المملكة العربية السعودية، ويؤكد على ثبات نهج الإمارات العربية الشقيقة الأصيل بمدّ يد العون والمساعدة نصرة للقضايا العربية، وصون الأمن القومي الخليجي والعربي”.

وتمتد جذور هذه المواقف من والده الشيخ زايد آل نهيان، وينطلق ولي العهد الإماراتي في هذا من كون أحد أبرز القادة العسكريين العرب حاليًا، وهو أحد الداعمين للوحدة الخليجية، لاسيما التقارب مع المملكة، ويظهر ذلك في وحدة الموقف الإماراتي مع الرؤية الخليجية لعدد من القضايا الإقليمية.

ويظهر دور “بن زايد” الداعم للقضايا العربية في ضوء ما ذكره مركز الروابط للدراسات السياسية والاستراتيجية (في ورقة بحثية، بعنوان: الدور الإماراتي في اليمن.. المبادئ والسمات)؛ حيث سلط الضوء على الجهود الإمارتية في مساعدة الشعب اليمني.

ويقول المركز البحثي: إن ولى عهد الإمارات أرسى دعائم الانتفاض لنصرة المظلوم، وهي المبادئ التي جعلت من الإمارات، بشهادة التاريخ، خير سند وداعم للأشقاء والأصدقاء حول العالم أمام ما يواجهونه من تحديات وأزمات.

ويشير المركز إلى أنَّ “بن زايد” أكّد على ذلك خلال استقباله في أبوظبي لعدد من المسؤولين اليمنيين أبرزها ما حدث في (أغسطس 2016) الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، بوقوف دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمنيِّ؛ حتى يتمكَّن من تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها، ويحقق التطلعات الوطنية إلى إعادة بناء ما دمّره المتمردون.

وفي تصريحات سابقة يقول بن زايد الذي يلقبه الإماراتيون بـ(أبو خالد) إنّ دولة الإمارات “تقف بقوة وثبات مع السعودية أمام التحديات كافة التي تواجه دول وشعوب المنطقة على أسس راسخة من التضامن الأخوي والتنسيق الموحد”. 

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات في وقت سابق أكّد بن زايد أنّ “تعاون وتعاضد دول المنطقة بشأن القضايا والتحديات التي تواجهها مطلب أساسي وحيوي”.

وكقائد عسكري يدرك بن زايد حساسية القضايا المتشابكة التي تسعى الرياض وأبو ظبي لحسمها، لاسيما الوضع في اليمن: “الإمارات والسعودية تدركان تمامًا حساسية المرحلة وحجم التحديات والمخاطر المحدقة بهذه المنطقة وبمستقبلها ومستقبل دولها وشعوبها”.

وأكّد وزير الدفاع الإماراتي أن المسؤولية التاريخية والمشتركة للبلدين “السعودية والإمارات” تجاه المتغيرات والمستجدات قائمة على أرضية صلبة من التعاون والتفاهم والتآزر، وما التحالف العربي إلا أحد أوجه العمل الناجح والذي أسهم في وضع حد لتدهور المنظومة الأمنية للمنطقة”.

أكثر ما يبرهن على حب “بن زايد” للسعودية، وبعيدًا عن التصريحات السياسية، أطلق ولي عهد أبوظبي في نوفمبر الماضي مسمى مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.

وقال وقتها على حسابه بموقع “تويتر” انطلاقًا من رؤية خليفة، نعتمد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين وحزمة من المنتجات السكنية في أبو ظبي”.

وأضاف: “بمزيد من المحبة والاعتزاز.. نطلق مسمى “مدينة الرياض” على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.. السعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك”.

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