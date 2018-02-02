2 فبراير 2018 مـ / موافق 16 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “MBC PRO” الناقل الحصري للدوري السعودي توقف بثها نهاية الموسم الحالي.. والبديل 5 قنوات حكومية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر أن قنوات “MBC PRO” الناقل الحصري للدوري السعودي ستنهي بثها مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب الخسائر التي تكبدتها وتزايد الديون عليها.

وأضافت المصادر أن القنوات كانت تعتمد على دخل مالي وحيد وهو الإعلانات لعدم تمكنها من تشفير الدوري السعودي، وهذا لا يغطي سوى 20% من تكاليف نقل الدوري.

وأشارت إلى أن اتحاد الكرة سيعلن بشكل رسمي فك الارتباط مع قنوات “MBC PRO” قبل نهاية الموسم الحالي، وإرساء الدوري على قنوات جديدة تعود ملكيتها للدولة، وتديرها شركة عالمية.

وأوضحت أن هذه القنوات ستنطلق تجريبياً في مارس المقبل بقناة واحدة، على أن يتم إطلاق القنوات الخمس مع بداية الموسم الرياضي المقبل، لافتة إلى أن القنوات الجديدة أنهت شراء مبنى الاستديوهات التحليلية الذي كانت قنوات “MBC PRO” تقدم برامجها من خلاله، حسب صحيفة “مكة”.

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