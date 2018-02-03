أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»إشادة كبيرة بالبرنامج وتكريم الشركة “بالمنتدى السعودي للتطوع”.. “صديق الكهرباء”.. مفهوم جديد لـ “التطوع” في أي وقت ومن كل مكان
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