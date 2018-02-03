3 فبراير 2018 مـ / موافق 17 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الابتسامة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

قال غوته: كما السكوت مظهر قوة أحياناً ، كذلك هي البسمة ، إنها أقل كلفة من الكهرباء ولكنها تعطي نوراً أكثر

الابتسامة عندما نقوم بها تشعرنا بسعادة تجاه أنفسنا وتجاهنا فهي لا تكلف شيء فهي بسيطة لكن البعض منا تجد وجهه عبوس مقطب الجبين مخيف عندما تقابله في أي مكان حتى لو في مكان تعليمك أو في مكان عملك وهنا الجميع ينفر منه بعكس الشخص المبتسم يحبه الجميع يشعرون أنهم في مأمن منه وبلا شك فالمبتسم دائم يصبح صاحبه وجهه جميل فهي تجعله جميلا فخذ مثال مثلا عندما تعود شخص مريض فتبتسم له يشعر بأن في جسده بدت الروح تسري فيه يشعر بالانتعاش دون أن تشعر فيه قال ستيفان جزال : الابتسامة واجب اجتماعي وأيضا عندما يكون هنالك موقف محتدم بينك وبين شخص فالجو أظلم وتوتر فقط تبتسم يكون تغير الجو إلى النور وبدأ الجو هادئ قد تنشأ علاقات حب بينك وبين أصدقائك بسبب ابتسامة وقد ينشأ الحب بينك وبين شخص لا تعرفه فبمجرد ابتسامة لطيفة منك له قد تتطور العلاقة إلى صداقة دائمة .

وقال أوسكار وايلد : جميل أن تبدأ الصداقة بابتسامة وأجمل منها ان تنتهي بابتسامة .

الغرب يسميه اكسير السعادة فلديهم اليوم العالمي للابتسامة كل مطلع شهر اكتوبر من خلال مؤسسة هارفي بال للإبتسامة العالمية اسمه على مؤسسه  فهاهو الفنان الايطالي جيوكاندا ليوناردو دافينشي الذي اشتهر بلوحته العالمية الشهيرة بالعالم الموناليزا المبتسمة فعلا عندما تشاهدها منذ الوهلة الأولى تجد أنها مبتسمة

 يقول كاستيليون: إن الضحك لا يبرز إلا في الإنسانية وهو دائما علامة على ابتهاج معين وانشراح نستشعره في دواخل الروح.

حينما تستيقظ في الصباح الباكر بهد نوم عميق ونفسيتك مضطربة فالابتسامة تغير كل ذلك عندك

الابتسامة تمنحنا الشعور بالسعادة طيلة اليوم

ابتسموا

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