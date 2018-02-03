3 فبراير 2018 مـ / موافق 17 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض .. الشرطة توضح ملابسات مقطع مشاجرة الأسلحة البيضاء

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن وقوع مشاجرة جماعية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء في منطقة صحراوية اشترك فيها عدد من الأشخاص، وصاحب تداول المقطع تعليقات مكذوبة عن الحادثة ومقاطع أخرى لا تمت لها بصلة.

وأوضحت شرطة المنطقة أنه بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٦ تبلغت النقطة الأمنية بمستشفى محافظة الدلم عن استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى لحالة إسعافية مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة.

كما تبلغت في نفس التوقيت النقطة الأمنية بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج عن استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى لحالتي إصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت على الفور مهامها، وعملت على الربط بين تلك البلاغات وتحديد هوية أطراف الشجار وضبطهم (ثلاثة مواطنين) وتحديد دور كل منهم في المشاجرة، التي تبين لاحقاً أنها وقعت إثر خلاف شخصي بينهم، وجارٍ العمل على ضبط كل مَن تُظهر التحقيقات صلته بهذه الحادثة، وتمت إحالتهم جميعاً إلى دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأهابت شرطة منطقة الرياض بالجميع عدم تداول الشائعات والأخبار المغلوطة، وتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن هذا الوطن، وأنها ستعمل بكل قوة وحزم على ضبط كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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