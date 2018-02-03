3 فبراير 2018 مـ / موافق 17 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سراج عمر وفلسفة اللحن
﻿

سراج عمر وفلسفة اللحن

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

وتشرق شمس من بعدك ماهي شمس

بطلعتها بتعطينا ليالي اليأس

ونستنى طلوع بدرك ينورنا

ومن بعدك ما نلقى ما يصبرنا

لا أعرف سببا محددا جعلني اتذكر هذه الكلمات التي لا أذكر من كاتبها والتي تغنى بها الفنان عودة العودة ولحنها الفنان الكبير سراج عمر ــ يرحمه الله ــ تذكرت هذه الكلمات واللحن من دون كل ألحان الفنان سراج عمر لحظة أن علمت بوفاته، ولم أكن لأعرف هذه الأغنية ( وبتسافر ) أو أتعمد سماعها لو لم أكن أعمل في الإذاعة حيث كنت استعين بها في بعض برامجي المنوعة.

لم يكن من الصعب أن يلحن الفنان سراج عمر للفنان طلال مداح ــ يرحمه الله ــ أو للفنان محمد عبده وغيرهما من مشاهير الطرب في المملكة وخارجها لكن كان من الملفت حقا بالنسبة لي أن يلحن الفنان سراج عمر للفنان عودة العودة الذي لم يبلغ شهرة طلال ولا محمد عبده (وهذا ليس تقليلا من القيمة الفنية للفنان عودة) لكن كثيرا من الملحنين لا يميلون إلى التلحين لفنان يرون أنه قد لا يخدم اللحن المقدم لهم نظرا لعدم شهرته.

وبقدر ما حقق نشيد بلادي (لحنا وأداء) للفنان سراج عمر من انتشار وحاز على إعجاب أغلب الناس بل والعاملين في الإذاعة والتلفزيون وذلك بتكرار عرضه في كل مناسبة إلا أنني انجذب بشكل أكبر لنشيد (تريدي ايه يابلدي) من كلمات الأستاذ صالح جلال ــ يرحمه الله ــ ولحن وأداء الفنان سراج عمر، ومطلعه

أنا لابد يا بلدي

أكون عامل أكون فلاح

أكون صياد سمك

أكون وسط البحر ملاح

ولمن جرح يدميك

عليه أسهر لكل صباح

تريد ايه يا بلدي

أكون والله وأنا مرتاح  

ربما المقربون من الفنان سراج عمر يعرفون أسباب قيامه بأداء ألحانه للأناشيد الوطنية فقط لأنه لا توجد في الإذاعة أي أغنية عاطفية بصوته فكل ألحانه العاطفية تغنى بها الفنانون ولم يسجل بصوته أيا منها . . ربما لقناعته أن اللحن العاطفي يخدمه ويشهره فنانون مثل طلال ومحمد عبده أما الغناء للوطن فهو الذي يمنح الفنان الشهرة الأكبر.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • تركي آل الشيخ.. “يخلق من الشبه أربعين”...

    بتاريخ

    خذ نفس عميق وتخيل معي، لو أن مثل “يخلق من الشبه أربعين” أصبح حقيقة نعيشها، ووجدنا 40 مسؤولا

  • الابتسامة

    بتاريخ

    قال غوته: كما السكوت مظهر قوة أحياناً ، كذلك هي البسمة ، إنها أقل كلفة من الكهرباء ولكنها

  • مهر الدوري وثمن البطولات

    بتاريخ

    تحدّث الوسط الرياضي في وقت سابق بأنّ الأهلي ابتعد عن المنافسة وذكر البعض أنّها قُرب انهيارهم ، قد

  • تجربة حياة 2

    بتاريخ

    في الوقت الذي كان فيه أهل جدة يقضون (الويك إند) في القاهرة وبيروت ، ويتفرجون على الأفلام في

إضافة تعليق