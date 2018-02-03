شركة ميدو ”MIDO” السويسرية تنظم دورة تدريبية لفنيي الصيانة ومسؤولي المبيعات بشركة الغزالي

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
برعاية المدير التنفيذي لشركة الغزالي للتجارة عبداللطيف بن محمد العلي العبداللطيف، وحضور ديديه ستورير مدير المبيعات والصيانة الإقليمي ، نظمت شركة ميدو (MIDO) السويسرية دورة تدريبية لمنسوبي مركز الصيانة و مسئولي المبيعات بشركة الغزالي للتجارة الوكيل الحصري لساعات ميدو في المملكة العربية السعودية، حضرها عدد من فنيي الصيانة ومسئولي المبيعات بمدينة جدة ، بمناسبة طرح التشكيلة الجديدة من ساعات ميدو السويسرية في السوق السعودي لتدريبهم على أحدث طرق ووسائل الصيانة بهدف تقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية للعملاء بعد البيع، وزيادة حصة ساعات ميدو في السوق السعودي.
وقدم السيد ديديه ستوريرمدير المبيعات الإقليمي بشركة ميدو “MIDO”خلال الدورة التدريبية ، احدث وسائل وتقنيات الصيانة المتبعة في الشركة الأم بسويسرا ، وأشاد بمستوى مركز الصيانة بشركة الغزالي من حيث التقنيات المستخدمة ومستوى الفنيين العاملين، كما أشاد بالدور الريادي الذي تقوم به شركة الغزالي للتجارة لتنمية مبيعات ساعات ميدو السويسرية في السوق السعودي، وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها في مراكز الصيانة المتخصصة، كما قدم شرحا مفصلا لمسئولي المبيعات عن أحدث ابداعات مصممي ميدو من الساعات والتشكيلة الجديدة التي سيتم طرحها في معرض بازل 2018.
وشدد ديديه ستورير على ضرورة الاهتمام بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع، وأثنى على الجهود التي تبذلها شركة الغزالي والهادفة إلى تنمية ودعم مبيعات ساعات ميدو في السوق السعودي، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء من خلال مراكز الصيانة المنتشرة في المدن الرئيسة بالمملكة.
ومن جانبه رحب عبد اللطيف بن محمد العبد اللطيف المدير التنفيذي لشركة الغزالي للتجارة بالسيد ” ديديه ستورير” وقال: تجمعنا مع شركة ميدو السويسرية شراكة استراتيجية تهدف الى الارتقاء بالمبيعات في السوق السعودي، وتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع، وبفضل تضافر الجهود المشتركة شهدت الآونة الأخيرة نموا ملحوظا في المبيعات خاصة في ظل ما تقدمه الشركة من تصاميم عصرية تجمع بين العراقة والأصالة والتصاميم الأنيقة، كما أشاد العبد اللطيف بحرص شركة ميدو على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية للفنيين العاملين بمراكز الصيانة المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات التقنية لعملائنا الكرام.