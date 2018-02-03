3 فبراير 2018 مـ / موافق 17 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مهر الدوري وثمن البطولات

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

تحدّث الوسط الرياضي في وقت سابق بأنّ الأهلي ابتعد عن المنافسة وذكر البعض أنّها قُرب انهيارهم ، قد نفسّرها حرب نفسية من قبل المنافسين وقد تكون وجهة نظر مبنية على معطيات.

في الواقع نجد الفريق الأهلاوي يملك العناصر المميّزة ولديه قوّة هجوميّة ضاربة لا يمكن مجاراتها ! ويملك من الأسماء ما تمنحهه الأفضلية غالباً  ولكن مازلت أتسائل ماذا يحدث في دفاع الأهلي ؟ ..!!

عاد الأهلي من جديد في سيناريو أشبهه بمباراة نهائي دوري حضرت فيه روح الفريق الواحد وهتفت الجماهير حباً وإخلاص وتلاها  الحضور الشرفي وظهرت الحِنكة الإدارية هكذا هي عودة الفريق البطل.

على الجميع أن يعلم بأن الدوري لازال مبكّر ولايمكن الأستنقاص من أي منافس فالآن منعطف مهم الكل يبحث عن الإنتصار لايوجد منافس كبير وآخر صغير فَكُرَة القدم من يعطيها تعطيه ولنتذكّر ماذا حدث فالهلال ..!!

داخل أروقة الراقي العشق مشترك لاعبين وجماهير فالأوّل يبادر بشراء تذاكر الحضور للقاء والآخر يبادلهم الوفاء ليجدد العهد والعشق والإنتماء في كل لقاء لينثرون إبداعاتهم ويتغنّى الجميع بما يقدّمون ويمضون عبر الزمان نحو البطولات .

رأينا الدعم الشرفي والوقوف بجانب الإدارة فهي فترة مفصلية ومرحلة مقبلة مهمّة في مشوار الفريق الأهلاوي ، عودة الداعم سمو الأمير منصور بن مشعل و مساعد الزويهري وبعض أعضاء الشرف   وسيّدة الأعمال في فترة مهمّة هي ما يحتاجها الأهلاويون طيلة الفترات المقبلة وليست الإكتفاء بالحضور في هذه الفترة.

في لقاء الفريق الأهلاوي الأخير أمام الشباب تم تصوير الفريق الشبابي وكأنه بوابة عبور سهلة بل وأنّ  الجميع يفكّر في المباراة التي تتلوها ، وفي الواقع أحرج الشباب جميع الأهلاويون وكان ضيفاً ثقيلاً كاد أن يفقدهم المنافسة !.

ما يحدث في مدرّج خط النار أمر يدعو للتساؤل والتعجّب هل هم كباقي الجماهير أم أنّهم من كوكب آخر ؟ ، فهم يبتكرون بطرق عجيبة يدعمون يحرّكون المشاعر الجميع ينتظر ماذا سيفعلون ليقدّمون لنا الجديد نعم يستحقون الدعم فهم المموّل الرئيسي للمدرّجات في الخليج لنثر  الإبداع .

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