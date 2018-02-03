مهر الدوري وثمن البطولات

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تركي آل الشيخ.. “يخلق من الشبه أربعين”...بتاريخ
خذ نفس عميق وتخيل معي، لو أن مثل “يخلق من الشبه أربعين” أصبح حقيقة نعيشها، ووجدنا 40 مسؤولا
-
الابتسامةبتاريخ
قال غوته: كما السكوت مظهر قوة أحياناً ، كذلك هي البسمة ، إنها أقل كلفة من الكهرباء ولكنها
-
سراج عمر وفلسفة اللحنبتاريخ
وتشرق شمس من بعدك ماهي شمس بطلعتها بتعطينا ليالي اليأس ونستنى طلوع بدرك ينورنا ومن بعدك ما نلقى
-
تجربة حياة 2بتاريخ
في الوقت الذي كان فيه أهل جدة يقضون (الويك إند) في القاهرة وبيروت ، ويتفرجون على الأفلام في