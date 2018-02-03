وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي المصري تستقبل وفد مجلس الأعمال برئاسة وزير الدولة

(أنحاء) – القاهرة – رانيا عوض : ــ
بحضور معالي وزير الدولة الدكتور عصام بن سعيد، استقبلت اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي المصري ،برئاسة الدكتور عبدالله بن محفوظ، و مجلس الغرف السعودية، بحضور نائب رئيس الغرف الدكتور سامي العبيدي و أمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري ، ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين أعضاء المجلس .
بدأت الزيارة بكلمة ترحيبية من الدكتورة سحر نصر.
ثم اصطحاب الوفد لزيارة المركز الالكتروني بوزارة الاستثمار، لمشاهدت “نافذة الخدمات” بمركز خدمات المستثمرين، التي تقدم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة عبر شباك موحد ، وكذلك نافذة إلكترونية موحدة.
ثم توجه الوفد لاجتماع لمناقشة عوائق الاستثمار ، و فتح افاق جديدة بطرح الحلول من خلال عرض قانون الاستثمار الجديد .
كما عرضت نصر اقتراحات للعمل المشترك ، و أوضحت مميزات الاستثمار والضمانات والحوافز التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، و الآليات الحالية و الجديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية لفتح آفاق جديدة للاستثمار بمصر.
وأكدت أن الوزارة أن هدفها التيسير على الراغبين في الاستثمار في مصر ، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وفي نهاية الزيارة شددت نصر على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و حرصه على ازالة العوائق امام المستثمرين.