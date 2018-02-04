اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة

(أنحاء) – المدينة المنورة : ــ
اكتمل وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة من المجموعة الحادية عشرة اليوم للمدينة المنورة، ليصبح العدد الإجمالي 200 معتمر ومعتمرة من سبع دول، من 7 دول هي طاجيكستان، وقرقيزستان ، وكازاخستان، وروسيا، وأوزباكستان، وأذربيجان، وروسيا البيضاء.
وعبر الضيوف في تصريحات لهم عقب الوصول عن جزيل شكرهم وعظيم تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة، مؤكدين أنها استضافة تؤكد على عناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم، وأنها قائدة العالم الإسلامي.
من جانبه رحَّب الأمين لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله المدلج بالضيوف ، متمنيًا لهم عمرة مقبولة وإقامة طيبة في المملكة, مشدداً على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين من وصولهم المملكة حتى مغادرتهم ، بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالـح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ المشرف العام على البرنامج .
وأضاف المدلج أن برنامج الضيوف يتضمن الكثيرَ من الفعاليات، التي بدأوها بزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وصاحبيه رضوان الله عليهما. كما سيعد لهم برنامج زيارات لمعالم المدينة كمسجد قباء وغيره، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض أسماء الله الحسني .
يذكر أنه بوصول الدفعة الحادية عشرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصل عدد من تمت استضافتهم منذ انطلاقة البرنامج إلى (2400) معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم.