الأحوال المدنية بالرياض تعلن بدء استقبال المواطنين وتقديم الخدمات في فترة المساء

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المسائية عبر عدد من المكاتب في مدينة الرياض والمحافظات المجاورة لها، اعتبارًا من اليوم.
وأوضحت أن المكاتب التي تعمل هي: الرياض1 (الوشم)، الرياض2 (رويال مول)، الرياض5 (غاردينينا مول)، الرياض 6 (العثيم مول)، الدرعية، رماح، ضرماء، المزاحمية.
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إن العمل المسائي في هذه المكاتب يمكِّن الموظفين وعددا من شرائح المجتمع الذين لا يستطيعون الحضور خلال العمل في فترة النهار من إنهاء إجراءاتهم، إضافةً إلى رغبة الأحوال المدنية في خدمة أكبر عدد من المستفيدين.
وأكّد الجاسر أن هذه المكاتب قد أُدرجت في نظام المواعيد الإلكتروني، وسيتم استقبال المستفيدين وفقًا للمواعيد المسبق حجزها.