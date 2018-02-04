4 فبراير 2018 مـ / موافق 18 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعاون فرنسي مع جامعة الفيصل و”التخصصي” في توظيف جديد “علم الجينات”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

بحث بروفيسور فرنسي سبل التعاون البحثي والأكاديمي في تخصص “علم الجينات” مع مسؤولين بمركز الابحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجامعة الفيصل.

واطلع البروفيسور الفرنسي أرنولد ميونيك، أستاذ علم الجينات بجامعة باريس ديكارت الفرنسية ومستشفى نيكير الجامعي للأطفال، على المرافق البحثية والاكاديمية في جامعة الفيصل ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض خلال زيارته مؤخرا للعاصمة الرياض.

وألقى محاضرة علمية أمام طلبة كلية الطب بجامعة الفيصل حول الجيل الجديد لسلسلة “علم الجينات” وتطبيقاتها العلمية والسريرية وتطرق خلالها لعدة محاور أهمها تاريخ وأهمية علم الجينات إكلينيكيا، وكيفية الاستفادة من تقنيات الجيل الجديد للسلسلة لعلاج بعض الأمراض الوراثية كأمراض الدم الوراثية.

وعبر د. ارنولد عن تطلعه للتعاون بين جامعة الفيصل وتقديم الاستشارات الجينية والتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض, خاصة في المجال البحثي وتدريب طلاب الطب والدراسات العليا في هذا التخصص الحيوي الهام.

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