أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»جدة.. المحكمة الجزائية تُعاقب “برماوياً” اغتصب 13 طفلًا بالسجن والجلد والإبعاد
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين...بتاريخ
(أنحاء) – المدينة المنورة : ــ اكتمل وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
-
صور | سفارة السودان بالمملكة تنظم حفلًا بمناس...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ نظمت سفارة جمهورية السودان لدى المملكة العربية السعودية بالرياض، الجمعة الموافق 2 فبراير
-
كتيبة الدبابات بالحد الجنوبي يثمنون مشاركة مد...بتاريخ
(أنحاء) – القنفذة : ــ قدم عدد من أفراد الحد الجنوبي شكرهم وتقديرهم للأستاذة سعاد المخلفي قائدة مدرسة
-
الرياض .. الشرطة توضح ملابسات مقطع مشاجرة الأ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل