4 فبراير 2018 مـ / موافق 18 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حواري مع سعادة الوزير المعالي حول جامعة جازان

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

كل ما سأكتبه هنا من وحي الخيال إلا أنه ينقل واقع مرير يعيشه طلاب وطالبات جامعة جازان، واحاول بقدر المستطاع الشرح والتوضيح لمعالي المسؤولين مجتمعين عليهم مني التحية والسلام.

وانا اتصفح تويتر باخمس قدمي عثرت على “هاشتاق” مثير يتحدث عن معانات طلاب مدينة جازان الجامعيين، امرت “تلفوني النقال” بالطيران ليحط على كفي من هول الحماس الذي اصابني، تصفحت ذاك الهاشتاق المبارك حتى افهم ما يدور حوله ولماذا هو “ترند”، واذ بي اكتشف أن الطلاب المساكين يطالبون بحفنة من الريالات التي هي حق من حقوقهم بناء على الانظمة والقوانين في السعودية، واكتشف ايضاً أنه قد استعد شبيحة نظام الجامعة ممن لهم فلورزات بالتغريد بخبث ليمنعوا الطلاب المساكين من حق التظلم.

ماعلينا من هذا الكلام، قررت قرار مهم وهو التواصل مع معالي الوزير، اخذت أحد الحمامات الزاجلات من حوض السمك وكتبت على ورقة: معاليكم فضلاً اتصل بي، وارسلت تلك الحمامة المسالمة له وما ان وصلت إذ بجوالي الايفون يرن والمتصل هو المعالي، وبعد التحايا والمجاملات قال لي ماذا يحدث في جامعة جازان؟

قلت: ببالغ الأسى والحزن معاليكم هناك طلاب قليلين أدب يطالبون بحفنة من الريالات، عكروا مزاج منسوبي الجامعة الذين يدورون البلدان العربية الشقيقة والأجنبية بحثاً عن الاصناف الفاخرة الثقافية والمعلومات الفاتنة التي ينقلونها لطلابنا الغير محترمين والذين يطالبون بحفناتهم المالية.

رد الوزير وماذا بعد: قلت له طالبات محافظة العارضة، قال بخوف ماذا بهم، هل سقطت مقذوفة حوثية عليهم؟!! قلت له لا اطال الله في عمر معاليكم، ولا تقاطعني، الطالبات بخير وسلامة ولكن لديهم مطالب مخجلة تتعلق بسلامة مستقبلهم العلمي، قال لي كيف، وحدثته حينها كيف، قلت له: معاليكم الطالبات يذهبون للكليات في ابو عريش يومين في الاسبوع وباقي التعليم تم تحويله عن بعد، وبغض النظر عن تخصصات بعض الطالبات الطبية والتي لا تتناسب مع التعليم عن بعد ايضاً المحافظة لا يوجد بها “إنترنت”؛ وهنا معاليكم سبب ارسالي حمام زاجل لكم، ولكن بفضل العظماء والمفكرين النبهاء من منسوبي الجامعة تم اذلال التخصصات الطبية وهزم صعوبتها شر هزمية وحولها لتعليم عن بعد، واعتقد أن هذه الخطة العظيمة تم اكتشافها في مراكش.

صمت الوزير صمت اربكني وقبل أن اتحدث عن مطالب الطلاب البخيلون اللذين لا يريدون أن يدفعوا اربع ريالات قيمة ساندويتش الفلافل الذي هو خارج اسوار الجامعة بريال، قفل في وجهي، صرخت معاليكم معاليكم..!! اذ به يقول اهدأ يابني، أرد عليه قائلاً كيف اهدأ وقد قفلت هاتفك الخلوي في وجهي، اين سأداري وجهي الأن قال اهدأ اهدأ انا خلفك، التفت خلفي اذ به المعالي بالحية البيضاء فعلاً خلفي سألته كيف حدث ذلك كيف انتقلت من الرياض لجازان بكل هذه السرعة، غمز قائلاً: هذي حركات عيال الرياض وش عرفكم فيها يا 07.

في الختام تجول معاليه وبيده خيزرانه “يمحط بها” الطلاب الباحثين عن الحفنات المالية، وذهب للبوفيهات في الجامعة ودعم اصحابها بريال على كل ساندويتش فلافل يباع باربع ريالات كنوع من التشجيع، ايضا ذهب لكلية الاداب والعلوم الانسانية بمحافظة العارضة، وبث لهم شبكة “واي فاي” من جواله الخاص، واكثر من ذلك ترك الجوال أعلى مبنى الكلية وهذا كله دعم للتعليم عن بعد، حفظ الله معاليه واطال الله بعمره.

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