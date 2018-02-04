صور | أمير المنطقة الشرقية يستقبل موهوبة سعودية في الفن التشكيلي.. ولدت بدون ذراعين

(أنحاء) – متابعات :-
استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز الفنانة التشكيلية من ذوات الاحتياجات الخاصة “هيلة المحيسن”، مبدياً إعجابه بجهودها ومشاركاتها المتميزة والهادفة في العديد من المناسبات والمحافل الوطنية.
وقال الأمير للفنانة “هيلة” خلال استقباله لها برفقة والدها ووالدتها بديوان الإمارة: إن الفن التشكيلي رسالة إنسانية سامية لمخاطبة مختلف الأجناس، ويعبر عن هويتنا وتاريخنا وحضارتنا، وما قدمته “ابنتي هيلة” يعد أروع أنواع الإصرار والتحدي، حينما لفتت الأنظار برسمها للوحاتها التشكيلية عن طريق قدميها وأجادت الفن في كافة لوحاتها.
وعبّرت “هيلة”، التي وُلدت من غير ذراعين، عن شكرها للأمير على استقباله ودعمه واهتمامه المستمر، مؤكدة أن كلماته وإشادته لها محل التقدير، وهي محفز لها للمزيد من الإبداع والتغلب على الإعاقة.