صور | سفارة السودان بالمملكة تنظم حفلًا بمناسبة الذكرى الـ 62 للاستقلال

(أنحاء) – الرياض : ــ
نظمت سفارة جمهورية السودان لدى المملكة العربية السعودية بالرياض، الجمعة الموافق 2 فبراير 2018م ، احتفال السفارة والجالية بالذكرى الــ(62) لاستقلال السودان المجيد ، تحت شعار( فلتدم أنت أيها الوطن )بحضور لفيف من اصحاب المعالي والسعادة تقدم الحضور معالي وزير المالية بولاية شمال كردفان إسماعيل مكي الذي يزور المملكة ، وسعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى الرياض، وسعادة السفير الفريق أول ركن محمد احمد الدابي سفير السودان لدى صنعاء مقيم بالرياض ،وسعادة السفير أسامة حسن سلمان نائب رئيس البعثة بالرياض ، وسعادة السفير علاء الدين العسكري مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالرياض ، وعدد من سفراء الدول الشقيقة لدى الرياض ( عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي، وعميد المجموعة العربية الافريقية سفير جمهورية ارتريا ، وسفير جمهورية اثيوبيا ، وسفير جمهورية تشاد ، وسفير جمهورية بوروندي ، وسفير الكاميرون ، وسفير دولة فلسطين ، وسفير الجمهورية التونسية ، وسفير جمهورية غينيا ) عدد من أبناء الجالية السودانية بالمملكة ورؤساء الروابط والجمعيات وعدد من الإعلاميين السعوديين.
وعبر السفير عبدالباسط بدوي السنوسي في كلمته أنه يعتز بالتنسيق والتكامل بين القيادتين والمحبة المتبادلة بين الشعبين ذلك التعاون الذي ترجم عبر مشاركة السودان مع المملكة العربية السعودية ودوّل التحالف عسكريا في عملية اعادة الشرعية في اليمن وقدم التحايا لأبطال القوات المسلحة السودانية الذين يشاركون في التحالف دفاعاً عن المقدسات الإسلامية.
واشاد سعاة السفير بتطور العلاقات بين السودان والمملكة وبشر مواطنين الجالية بموافقة السلطات السعودية رسمياً على فتح مسار لأبناء الجالية ضمن المدارس الأهلية السعودية تدريس المنهج السوداني وتجري هذه الايام الاستعدادات في السفارة التنسيق مع وزارة التعليم السعودية .
وقدم السنوسي التهنئة لأبناء الجالية السودانية المقيمة بالمملكة لحضرها الكثيف ولوجودها وتمثيلها المشرف بالمملكة أداءاً وكفاءةً وخلقاً وأمانة وسيرة حسنة وشكر القائمين علي تنظيم الحفل من داخل وخارج السفارة.
وتحدث عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض ، السفير ضياء الدين بامخرمة ، عن اعتزازه بالجالية السودانية وتلاحمها وتماسكها داخل المملكة مهنئاً فخامة رئيس الجمهورية وحكومة السودان وأبناء الجالية بهذه الذكري المجيدة .
وقلد سعادة السفير بسام الأغا سفير دولة فلسطين لدى الرياض وشاح فلسطين لسعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي في لوحة تعبر عن الفرح والتلاحم والإخاء .
وعلى شرف هذه المناسبة تضمن الاحتفال كلمات مستلهمة من روح الاستقلال ومشاركة مجموعة من الفنانين السودانيين بأغنيات وطنية بالإضافة إلى مشاركة عدد من أطفال الجالية وفقرات أخرى متنوعة ،وكانت للسفارة الاثيوبية بالرياض مشاركة متميزة بفاصل غنائي يؤكد التمازج وقوة العلاقات بين الدولتين ، وتم خلال الحفل تكريم عدد أبناء الجالية الذين كان لهم دور مشهود في خدمة أبناء الجالية حيث اعتادت السفارة علي هذا التكريم كل عام.
ونظراً لأهمية القيمة التاريخية واكتشاف الماضي الأصيل وإظهاره برؤية معاصرة تعزيزاً للهوية الوطنية والثقافية تميز معرض التراث بمناسبة ذكرى الاستقلال بما يتوافق مع معطيات الوطن الذي ضم بين أروقته عرض مجسمات عن تاريخ أصل الحضارات القديمة والاهرامات وأعمالاً فنية تشكيلية مستوحاة من التراث السوداني مما جعله بشكله المميز محط أنظار الزوار وفضاءاً واسعاً للمعرفة والاكتشاف .
الجدير بالذكر ان هذه الاحتفال جاء ختاماً لاحتفالات السفارة باعياد الاستقلال حيث سبقة حفل رسمي للسفارة بقصر طويق بحي السفارات بالرياض في مطلع يناير 2018م شرفه امير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين بوزارة الخاريجة السعودية وعدد من سفراء الدول الافريقية والعربية والاوروبية المعتمدين لدي الرياض .