فيديو | أردني يحرق سيارته احتجاجا على رفع أسعار الوقود.. ومصادر أمنية توضح

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لمواطن أردني، قام بإحراق سيارته في الطريق العام بمنطقة منجا بلواء الجيزة في العاصمة عمان، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
وأظهر المقطع المواطن بجانب سيارة تحترق، ويتحدث خلال الفيديو عن معاناته في الحصول على خبز منذ أسبوع لأولاده وعدم قدرته على شراء وقود تدفئة لبناته، وهو ما دفعه لحرق سيارته بهدف إيصال رسالة إلى المسؤولين.
ونقلت وسائل إعلام أردنية أن الأمن العام بدأ في التحقيق بالواقعة، مشيرةً إلى أن مصادر أمنية أوضحت أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس صاحب السيارة، وأنها كانت “خردة” وموجودة منذ فترة على أحد الشوارع على طريق مأدبا – عمان.