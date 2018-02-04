4 فبراير 2018 مـ / موافق 18 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قراءة متأنية في أسباب أحداث عدن الأخيرة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

عدن خط أحمر كان ذلك التحذير الذي أطلقته المملكة العربية السعودية لمليشيات الحوثي وعصابات صالح

حينها قام التحالف العربي في الساعة الثانية صباحا من ليل 26 مارس 2015 بشن هجوم جوي قوي نتج عنه تحييد الدفاع الجوي الذي سيطر عليه عملاء إيران وتدميره تماما

ثم قام التحالف بتحرير عدن والتي كانت طوفانا يبتلع مسلحي الحوثي وعفاش فكان ذلك الإنزال البحري والجوي لدعم المقاومة النشطة والفاعلة والقوية الأمر الذي شكل نقطة تحول سريعة بل ومذهلة الأمر الذي ساهم بتحرير عدن كاملة بشكل سريع ومن ثم تحرير قاعدة العند والانطلاق لتحرير الشريط الساحلي وكثير من المحافظات اليمنية

وشهادة للتاريخ لم تكن تلك الإنتصارات لتتم لولا توفيق الله ثم دعم التحالف ثم المقاومة الجنوبية

غير أن عملاء إيران وتنظيم الإخوان أبى إلا أن يقف بكل قوة في وجه هذا التقدم السريع للقضاء على عصابات الحوثي مستفيدا من تجار الحروب ومليشيات القاعدة وداعش وعصابات عفاش المتغلغلة في كل مكان

وللأسف الشديد فإن الحكومة الشرعية لم تقدم للمناطق المحررة ولو الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط بل ساهمت في تدني الخدمات المقدمة لدرجة كبيرة ولم تكتف بذلك بل استفزت مشاعر الجنوبيين بعزل رموزهم وتجاهل قضيتهم وعدم الإهتمام بالجوانب الأساسية للحياة كالكهرباء والماء والصحة وتوفير فرص عمل

ناهيك عن تصريحات أشبه ما تكون بحرب إعلامية تتجاهل كل ما قدمه أهل الجنوب العربي وتصب الزيت على النار

لم تغير تلك المناشدات السلمية من موقف حكومة بن دغر شيئا

ولم تجد تلك المحاولات لإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح

بل وتغلغل تنظيم الإخوان في عدن وقام بتنفيذ اغتيالات لرموز المقاومة ومفكريها ورجال الدين والضباط وأفراد الأمن

وللأمانة كنت أحذر مما جرى قبل سنة من الآن

إن الضغط الشعبي الكبير على رموز المقاومة الجنوبية كان عارما وقويا وأدى أن يتخذ هؤلاء الرموز قرارا بحماية الشعب  وللمرة الألف لم تنجح الحكومة في التعامل مع الأحداث

ومع كل ذلك فإن رموز المقاومة يقرون بشرعية الرئيس هادي ويرون فيه مع كل آلامهم المخرج الوحيد لليمن من هذه الصراعات الدامية

إن تدخل التحالف العربي في عدن حقن دماء المسلمين وقضى على فتنة كانت من الممكن أن تأكل الأخضر واليابس ( إن بقي في عدن شيء أخضر غير أحلام الشباب )

بقي أن نقول إن هذه الحرب تحتاج إلى تكاتف وعمل جماعي يتناسى فيه الجميع المناطقية والصراعات التاريخية حتى يتحقق النصر ومن ثم فإن الخيارات السياسية تطرح لاحقا

إن تحرير الحديدة وصعدة الآن بشكل سريع سيسقط صنعاء بشرط أن نقضي على تجار الحروب وعملاء قطر والتنظيم الإخواني .

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