4 فبراير 2018 مـ / موافق 18 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماجد العوفي: رغبة اللاعبين وتفاعل الجماهير سيحسم اللقاء .. والاتحاد لا يخيفنا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عادل رشيد : ــ

تحدّث عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد العوفي لـ “أنحاء“، عن لقاء فريقة أمام الجار الاتحاد ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي والذي سيقام مساء اليوم الأحد، وذكر أنّها مباراة مهمّة في مشوار الفريق الأهلاوي للاستمرار في ملاحقة المتصدّر والبحث عن البطولة.

وقال إن الفريقين مهيئين للظفر بنتيجة المباراة وأن الديربي لا يخضع لأي مقياس، وعن استعداد لاعبي الفريق الأهلاوي أكد أن مباريات الديربي تكون لها طابع خاص، فإدارة الفريق بوجود رئيس النادي سمو الأمير تركي محمد العبدالله هيأت اللاعبين بالشكل المطلوب وإقامة مأدبة عشاء مساء الأمس وظهرت رغبة الفريق في الظهور بالشكل المطلوب.

وفي نوع من الثقة بفريقه، ذكر ماجد أنّ “الاتحاد لا يخيفني طالما لدينا لاعبين رجال قدر الثقة يسعون دائماً لإرضاء عشّاق النادي”، كما طالب جماهير الأهلي أن تتفاعل مع فريقها طيلة ٩٠ دقيقة ودعم الفريق كعادتهم فهم دائماً في الموعد وبإذن الله الفوز من نصيبنا.

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