4 فبراير 2018 مـ / موافق 18 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة على السرير الأبيض
﻿

مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة على السرير الأبيض

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

أجرى مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة أحمد روزي عملية جراحية عاجلة بعد أن داهمته الآم شديدة اضطر معها الأطباء لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

ويرقد على السرير الأبيض وسط الالتفاف حوله من الأهل وأفراد الوسط الرياضي في المنطقة الغربية للاطمئنان على صحته.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق