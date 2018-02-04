4 فبراير 2018 مـ / موافق 18 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“نزاهة” تطلق مسابقة توعوية لطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” اليوم ، مسابقة توعوية موجهة إلى طلاب وطالبات المؤسسات التعليمية لأفضل بحث، أو مقال، أو مبادرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وحددت نزاهة ثلاثة مسارات للجائزة، الأول يتعلق بتقديم مبادرة عملية في مجال حماية النزاهة، والمسار الثاني إعداد بحث علمي يتناول موضعين؛ حماية النزاهة في المؤسسات التعليمية، والوضوح والشفافية في المؤسسات التعليمية، أما المسار الثالث فهو إعداد مقال علمي عن أخلاقيات العمل، والأمانة في البحث العلمي، والمحافظة على ممتلكات الجامعة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي المشاركات هو 27 /6 /1439هـ، الموافق 15 /3 /2018هـ.

وتهدف نزاهة من المسابقة إلى تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، و تشجيع الطلاب والطالبات بالمؤسسات التعليمية على الاطلاع والقراءة في مجال حماية النزاهة.

كما تأتي هذه المسابقة، استكمالا للأنشطة التي تجريها نزاهة، عبر مبادرة (أندية نزاهة) الطلابية التي دشنتها قبل عامين داخل المؤسـسات التعليمية، بهدف التثقيف بقيم النزاهة لدى فئة الشباب، وخلق اتجاهات وطنية تحمي النزاهة وتنبذ الفساد بكل صوره.

ولمزيد من التفاصيل حول التعليمات والشروط والجوائز، يرجى الاطلاع على صفحة المسابقة في موقع نزاهة الإلكتروني، أو الصفحة المباشرة لأندية نزاهة على الرابط: http://clubs.nazaha.gov.sa:8088/?cat=4 .

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